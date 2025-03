FORZE DELL'ORDINE La Reggenza in visita alla sede della Polizia Civile Le origini del corpo risalgono al 1948, ma il primo regolamento dei Vigili Urbani è stato introdotto nel 1958.

Continuano le consuete visite ai corpi di Polizia dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, prima della chiusura del semestre alla Suprema magistratura. E' il giorno dedicato alla Polizia Civile: il comandante Werter Selva li accoglie alla sede di Murata. Schierata una rappresentanza degli 82 membri, 17 donne, numero in aumento, specializzati nei diversi reparti: dalla sicurezza stradale alla prevenzione incendi, dal nucleo antifrode all’ambito investigativo. Le origini del corpo risalgono al 1948, ma il primo regolamento dei Vigili Urbani è stato introdotto nel 1958. Il comandante ricorda come il fondamento del corpo sia radicato nella società, con una storia lunga 67 anni, illustrando le recenti attività della Polizia Civile. La Reggenza, accompagnata dal segretario alla Giustizia, Stefano Canti, e da Lazzaro Rossini, delegati dal segretario agli Interni Andrea Belluzzi, esprime gratitudine per il lavoro svolto, compreso quello meno visibile ma altrettanto essenziale per la comunità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: