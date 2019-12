SCUOLA La Reggenza in visita alle medie di Serravalle

Una Aula Magna gremita, corpo docente e non docente, tutti gli allievi delle 18 classi, molti genitori. Come ogni Natale la visita dei Capi di Stato - accolti dal Preside Remo Massari - rappresenta un momento di festa per tutti. Opportunità di incontro per i più giovani con le istituzioni, ma anche occasione per mostrare quanto fatto nella didattica. Il canto, il ballo, poesie e laboratori. Solidarietà nel progetto “Un piccolo gesto per un grande obiettivo”. Approfondimenti sui temi dell'accoglienza e della promozione della pace. Le emergenze sociali come il bullismo: percorso con più linguaggi sul fenomeno affrontato in maniera originale, ribaltando la prospettiva e vestendo la parte del bullo, per aiutarlo a sfogare la sua rabbia, e fargli capire che anche le parole feriscono. Visita alle medie di Serravalle che chiude il ciclo di incontri con le realtà educative del territorio per i Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni.



