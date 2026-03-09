CAILUNGO - BORGO MAGGIORE La Reggenza in visita istituzionale all'Ospedale di Stato Segretario di Stato Marco Gatti: "Segnale di vicinanza delle istituzioni ad uno dei pilastri della nostra comunità"

Ad accogliere i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, all'ingresso dell'Ospedale, il Segretario di Stato Marco Gatti, il Comitato esecutivo Iss al completo e il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini oltre ad una rappresentanza del personale. Nel corso della visita ufficiale la Reggenza è stata accompagnata nei vari reparti e servizi della struttura: un segnale di vicinanza agli assistiti e alle loro famiglie così come ai medici, infermieri, tecnici e personale dei servizi e amministrativo.

“Credo sia una visita importante perché – dichiara il Segretario di Stato Marco Gatti - testimonia la vicinanza delle istituzioni a quello che per noi non è solo un ospedale ma uno dei pilastri della nostra comunità. Noi lavoriamo per tenere la persona al centro essendogli sempre vicini nei momenti di difficoltà. È una testimonianza forte delle istituzioni, vicine a chi sta affrontando, in un momento della vita, difficoltà di salute”.

Nell'incontro col personale dell'Ospedale sottolineato il valore del servizio sanitario pubblico quale presidio essenziale di tutela e coesione sociale con l’auspicio che l’attenzione alla persona resti al centro di ogni percorso di cura. “Siamo molto contenti di questa visita. E' un segno di attenzione vera – osserva il Direttore Generale Iss Claudio Vagnini – al nostro ospedale, alla nostra struttura. Un segno di attenzione dei Capitani Reggenti a quello che è il percorso della salute e della assistenza sociale che questo istituto rappresenta”.

