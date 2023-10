DIVULGAZIONE La Reggenza inaugura la mostra “San Marino e il terremoto: io non tremo!” Nella prima giornata di appuntamenti per la Reggenza, l'inaugurazione di una mostra sui terremoti

Conoscere i rischi è il modo migliore per prevenirli e prepararsi ad ogni evenienza. Nasce con questo scopo la mostra “San Marino e il terremoto: io non tremo!”, inaugurata a Palazzo Graziani dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Nell'esposizione – aperta per tutto il mese di ottobre – presenti diversi pannelli per analizzare il fenomeno sismico da vari punti di vista. "I pannelli esposti - spiega Pietro Falcioni, curatore della mostra e capo della Protezione civile sammarinese - illustrano la genesi del terremoto, come si propaga e gli effetti al suolo. Ci saranno anche due seminari tecnici e uno aperto al pubblico il 4 ottobre. Il cittadino deve informarsi attivamente per ridurre il rischio". "Importante l'aspetto divulgativo – sottolinea il segretario all'Istruzione Belluzzi – le scuole verranno a visitare la mostra. Tutte le realtà devono unirsi perché il messaggio arrivi il più lontano possibile”. “Il ringraziamento più grande va alla Protezione Civile – conclude il segretario per gli Affari Interni Berti –, che ancora una volta ha promosso un'iniziativa che permette ai cittadini di essere più informati”.





Nel video l'intervista a Pietro Falcioni, curatore della mostra e capo della Protezione civile sammarinese

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: