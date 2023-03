“CERCATE LA FELICITA'” La Reggenza incontra i maturandi della Scuola Superiore, nel ricordo commosso di Giada e Simone Il Segretario Belluzzi esorta le ragazze e i ragazzi a “Volare alto! Il futuro – dice - è nelle vostre mani”

Non trattiene le lacrime il Preside Giacomo Esposito nel ricordo di Giada Penserini e Simone De Luigi in una giornata speciale grazie alla Reggenza che ha fortemente voluto incontrare i maturandi dei licei sammarinesi, a 100 giorni dall'esame, per confermare il legame autentico ed indissolubile tra Istituzioni e Scuola, con grande apprezzamento rivolto al corpo docente e non docente per la dedizione dimostrata.

Guarda alla la necessità di una forte alleanza educativa scuola – famiglie – istituzioni, il Segretario Andrea Belluzzi, per meglio aiutare i giovani nel processo di crescita. “Il futuro è nelle vostre mani – dice – e va costruito con impegno e l'entusiasmo che caratterizza la vostra età”.

Dopo l'emergenza sanitaria e il suo impatto sociale dirompente, e poi gli effetti della guerra tuttora nel cuore d'Europa, dalla voce dei ragazzi il bilancio di un anno sfidante, fatto di studio intenso, gite, stage, incontri interdisciplinari stimolanti e attività sportive. E il Presidente dell'Associazione Studentesca, Mirco De Angelis lancia anche qualche input.

Maturità, "un passaggio bellissimo della vita degli studenti" ma denso di responsabilità che i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta richiamano, raccomandando loro di impegnarsi perché siano sempre garantiti i diritti dei più deboli e, al contempo, invitandoli ad inseguire i loro sogni da cittadini “liberi”, sempre più titolari di diritti e doveri, ma “fieramente protettori dei valori e delle antiche peculiarità dello Stato!”

“Auspichiamo che possiate fare tesoro delle nozioni e delle conoscenze apprese nel vostro percorso formativo”, “che saranno utili ad orientare al meglio le Vostre scelte”. Quindi, l'invito a cercare la felicità, a non fermarsi davanti agli errori pensando che se si sbaglia ci sia sempre la possibilità di rimediare. “Credete sempre in voi stessi e nelle vostre capacità – esorta la Reggenza – abbiate il coraggio di osare e mettervi alla prova”, per trovare la strada migliore verso la realizzazione personale, “sapendo che dovrete camminare sempre più con le vostre gambe”.

Nel video le interviste a Giacomo Esposito, Dirigente Scuola Secondaria Superiore; Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione; Mirco De Angelis, Presidente Associazione Studentesca Sammarinese.

