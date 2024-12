FESTIVITÀ La Reggenza nelle scuole: al via le visite in occasione delle festività natalizie A inaugurare il giro di visite il CFP, le scuole elementari "La Primavera", "La Roccia" e "L'Olmo" e le scuole dell'infanzia "Il Castello" e "Il Grillo Parlante"

È uno dei momenti più sentiti dalle Istituzioni. Come da tradizione con l'approssimarsi delle festività natalizie i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, accompagnati dal Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini, visitano scuole ed istituti sammarinesi. Ad aprire la mattinata il Centro di Formazione Professionale: gli allievi, insieme agli insegnanti, hanno illustrato le attività didattiche svolte all'ottenimento della qualifica professionale nei settori elettrico–meccanico, estetista-parrucchiere e ristorazione.

La lettura al centro del progetto di plesso illustrato ai capi di stato alla scuola elementare “La Primavera”, di Serravalle. “Lessero felici e contenti” è il titolo del progetto: leggere non come dovere scolastico, ma come passatempo per contrastare la dipendenza da smartphone e altri dispositivi.

“C'era una volta” è il percorso che stanno portando avanti i piccoli dell'infanzia “Il Castello” legato a favole e tradizioni. I bambini prima dei saluti hanno recitato una poesia in dialetto e cantato “Feliz Navidad”.

A Borgo Maggiore gli alunni della “Roccia” hanno preparato un balletto per accogliere i Reggenti sul progetto di classe legato alle emozioni a cui sono seguite le letture di alcune frasi sulla gentilezza.

A Montegiardino l'infanzia “Il Grillo Parlante” ha messo in scena un viaggio nella storia della fondazione del Titano e prima dei saluti la consegna dei doni.

I più grandi dell'elementare “L'Olmo” hanno raccontato ai Capi di Stato l'origine del nome della scuola e il legame con il castello. Focus poi sul progetto di plesso che si basa sul gioco con un attenzione particolare al Fair Play come modo di vivere nel quotidiano.





