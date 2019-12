La Reggenza nelle scuole: gli incontri con gli alunni delle elementari di Dogana e Domagnano

“Let's play the game – Mettiamoci in gioco” è il titolo del progetto di sport, inclusione, rispetto delle regole e far play presentato ai Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni dagli alunni della Scuola Elementare di Dogana “Il Torrente”. Un lavoro dedicato alla conoscenza dei veri valori dello sport con le sue regole, che possono rappresentare una grande opportunità formativa per i giovani aiutandoli a costruire una sana cultura della convivenza e del rispetto degli altri. Iniziativa che rientra nel laboratorio di “Educazione alla cittadinanza” portato avanti dalle classi durante l'anno. A fine incontro prima dei saluti sono state donate ai Capi di Stato le magliette celebrative dell'iniziativa.

Sulla tematica della cittadinanza ha lavorato anche la Scuola Elementare di Domagnano. Ai Capitani Reggenti sono stati illustrati i vari laboratori scolastici dove gli alunni hanno potuto sperimentare la storia, la cultura e gli aspetti più significativi di San Marino. I bambini e le bambine del primo ciclo, attraverso le fiabe di Gianluigi Berti, hanno potuto riscoprire l'artigianato classico e i simboli della Repubblica. Sono dei bassorilievi realizzati con la pietra del Titano e raffiguranti le tre torri i dono scelti per la Reggenza che prima di lasciare la scuola ha potuto assistere a una partita di dama umana: a sfidarsi le “Guardie di Rocca” contro le “Guardie Nobili”.