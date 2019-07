La Reggenza rende omaggio al Maestro sammarinese Italo Capicchioni e accoglie i 28 ragazzi dei Soggiorni Culturali

Un tributo all'eccellenza. La Reggenza accoglie il Maestro Italo Capicchioni, musicista simbolo per il Paese nonché figlio di una famiglia d'artisti: "Con emozione e orgoglio desideriamo esprimere la riconoscenza e la gratitudine ad un Sammarinese che ha ben rappresentato e reso onore alla Repubblica contribuendo alla crescita della cultura, non solo musicale, nel mondo", così i Capi di Stato. A testimoniare il ricco percorso e il talento di Capicchioni anche Maria Angela Colombini, autrice del libro "Note di vita" dedicato alla carriera del musicista. Poi l'incontro con i 28 ragazzi delle comunità sammarinesi all'estero per un caloroso "benvenuto" in Repubblica. Ognuno di loro, in rappresentanza della propria comunità di provenienza, ha preso la parola in aula per raccontare l'esperienza vissuta sul Titano: tutti si sono mostrati entusiasti di aver conosciuto dal vivo, molti per la prima volta, i luoghi d'origine di nonni e bisnonni. "E' la 39esima edizione e i Soggiorni Culturali - afferma la Reggenza - continuano a essere un'occasione di arricchimento reciproco oltre che a preservare e rafforzare il legame tra la Repubblica e le 25 comunità sammarinesi all'estero". I ragazzi finiranno le lezioni il 31 luglio e rientreranno nei loro paesi il 2 agosto.

Nel video l'intervista al Maestro Italo Capicchioni