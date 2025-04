La Reggenza riceve gli studenti della Vienna International School, sul Titano per uno scambio culturale

San Marino diventa punto di incontro culturale grazie allo scambio avviato tra gli studenti del Titano e quelli della Vienna International School. I ragazzi di terza superiore a febbraio hanno passato 5 giorni nella capitale austriaca, vivendo la vita locale assieme alla famiglia ospitante. Ora è arrivato il momento di ricambiare: gli studenti viennesi soggiornano a San Marino e vengono ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. “L'incontro tra due culture e società – sottolineano i Capi di Stato lodando il progetto linguistico ed educativo – può favorire un momento di approfondimento aggregativo nell'ambito delle comunità internazionali, dove la dimensione del pluralismo culturale è sempre vitale e vincente”.

"È davvero bello San Marino - dice Giovanni, studente viennese -, un Paese davvero incredibile. Gli studenti di San Marino sono stati davvero gentili a ospitarci. L'esperienza anche a Vienna, con questo mix di culture, è stata molto interessante".

"E' bellissimo - aggiunge la compagna di classe Jasmine -, qualcosa di unico. Il viaggio a San Marino è bellissimo e sono tutti così gentili".

“Due sistemi educativi che, pur differenti – afferma il segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini –, si arricchiscono a vicenda. Siamo in un'epoca in cui il dialogo tra culture è fondamentale e vogliamo che i nostri studenti diventino cittadini animati da spirito di collaborazione internazionale e apertura mentale”.

"Sicuramente è un'esperienza unica - commenta Leonardo, studente sammarinese -, perché ti trovi in un'altra casa con persone che non conosci, a parlare un'altra lingua. Magari c'è anche agitazione, però poi col tempo ti passa e cominci a rilassarti, ti trovi a tuo agio".

"Comunicare H24 in un'altra lingua non è semplice - spiega Alessandra, studentessa sammarinese -, infatti inizialmente abbiamo dovuto sciogliere il ghiaccio, però poi mi sono divertita tanto ed è stata un'esperienza molto nuova che non vedevo l'ora di provare".

Nel video le interviste a Giovanni e Jasmine (studenti Vienna International School), Leonardo e Alessandra (studenti liceo San Marino)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: