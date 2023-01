La Reggenza risponde a Papa Francesco: "Fronteggiare sfide con senso di fraternità"

Covid e guerra in Ucraina sono due degli ultimi grandi eventi che hanno sconvolto la comunità internazionale. Difficoltà dalle quali si può tentare di uscire con il dialogo e la collaborazione tra popoli. Proprio alla fratellanza umana è dedicata gran parte del messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della pace. Dal pontefice riferimenti alla pandemia che ha fatto emergere il bisogno dell'altro, al “flagello” del conflitto in Ucraina e alle altre guerre nel mondo, con l'esortazione a puntare al “bene comune”.

Un messaggio al quale San Marino ha risposto, tramite i canali diplomatici. I Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, si associano a quanto espresso dal Papa, riconoscendo nel senso di comunità e di fraternità la “via maestra – scrivono – per fronteggiare le sfide più recenti”. Il richiamo del pontefice all'unità, affermano i capi di Stato, “assume oggi valore profetico”. Un atteggiamento che San Marino “ha fatto proprio”, aggiunge la Reggenza, anche attraverso il contributo dato nel sostegno alle cause globali.

“Le parole del Santo Padre – si legge ancora nel messaggio – illuminano le menti e i cuori di chi anela al bene comune e alla pacifica convivenza”. E invitano ad “esplorare tutte le vie del dialogo”. In chiusura, gli auguri a Papa Francesco al quale i Capitani Reggenti riconoscono “un'azione pastorale encomiabile”, “dedicata al bene esclusivo del mondo intero”.