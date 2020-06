CORONAVIRUS La Reggenza si congratula con SUMS: #StiamoUnitiMutuamenteSolidali ha raccolto oltre 235.000 a sostegno dell’ISS

La Reggenza si congratula con SUMS: #StiamoUnitiMutuamenteSolidali ha raccolto oltre 235.000 a sostegno dell’ISS.

La Reggenza ha scritto una lettera di ringraziamento al Presidente SUMS Marino Albani per i risultati raggiunti dalla campagna #StiamoUnitiMutuamenteSolidali e per l’erogazione di buoni spesa in collaborazione con Caritas.

L’iniziativa, nata a inizio marzo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, si pone l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Istituto Sicurezza Sociale per l’approvvigionamento di attrezzature, farmaci, dispositivi medici e di protezione. La cifra raccolta ha superato 235.000 euro. La campagna rimarrà attiva fino al 15 giugno e punta all'obbiettivo di raggiungere i 250.000 euro.

Dalla Reggenza un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alle donazioni.

Per contribuire: conto corrente, intestato a SUMS presso Cassa di Risparmio, con IBAN SM34U0606709808000080101601 con causale “Emergenza Coronavirus”

