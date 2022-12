ELEMENTARI E INFANZIA La Reggenza visita i plessi scolastici di Murata, Città, Chiesanuova e Acquaviva

Il tema dell'abbraccio presentato dalla scuola elementare di Murata “La Quercia”, per il primo anno accorpata con quella di Città. Stare insieme dunque, soprattutto dopo due anni di distanza causa Covid. Disegni e video per mostrare ai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, i vari tipi di abbraccio, quello per consolare o salutare, e i suoi riferimenti nell'arte. In chiusura, la canzone “Il sogno” dei San Marino United Artists.

Al nido e scuola dell'infanzia di Città “Coccinella” e “Margherita” una torta della pace e una poesia. I tempi storici impongono una riflessione anche per i più piccoli, che si esprimono cantando su un paracadute arcobaleno. Mostrati alla Reggenza i laboratori, in particolare di cucina, e consegnato loro un regalo: marmellata. A Murata i bambini cantano l'inno della loro scuola dell'infanzia “Il giardino” scritto in collaborazione con l'Ims, e fanno gli auguri di Natale in lingua maori, hawaiana e finlandese attraverso la cup song natalizia.

Sempre il Natale, assieme agli animali del bosco, anima “Il Sentiero”, la scuola dell'infanzia di Chiesanuova. I bambini leggono una poesia scelta da loro e mostrano un video con la loro produzione di olive marinate, poi donate ai Reggenti. Oltre a un biglietto con una poesia speciale, formata da strumenti di comunicazione aumentativa-alternativa che aiutano l'inclusione. I più grandi alla primaria “Il Giardino dei ciliegi” presentano un flash mob realizzato l'anno scorso: “Noi per la pace”. Oggi il progetto continua perché i conflitti nel mondo non sono ancora finiti. Sul tema disegni, poesie e origami finiti in un calendario, regalato agli ospiti.

Si parla dialetto ad Acquaviva, alle Materne “Girotondo”, per non dimenticare un pezzo di cultura e storia fondamentali. Si canta “Ecco il Natale”, perché è una canzone che parla di inclusione e dove i colori rappresentano le emozioni del periodo natalizio. Breve visita anche alla ludoteca, dove sono state illustrate le varie attività e laboratori svolti dai bambini. Mentre si parla di amicizia, rispetto e valori anche alle elementari “Il Faro Bianco” con il progetto “Gli altri siamo noi”, illustrato con canti, scenette e con l'alfabeto della pace.

