La Reggenza visita i Quartieri delle Milizie. Tanti i giovani che chiedono di prestare servizio

I Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, visitano i Quartieri delle Milizie. Un momento per ricordare l'importanza del servizio svolto per il Paese, specie nei momenti più difficili. La visita si è aperta con il picchetto interforze in alta uniforme all'Ara dei Volontari, per poi proseguire al Comando Superiore delle Milizie, con il generale Leonardo Lonfernini e il segretario agli Esteri Luca Beccari.

La Reggenza si è soffermata sui valori, l'identità del Paese e la difesa della sammarinesità che si legano all'azione di Corpi militari e Milizie. Dai Capi di Stato anche un riferimento allo sforzo compiuto sul campo durante l'emergenza sanitaria. Ed è forte l'attaccamento dei giovani alle istituzioni: tante le richieste di entrare nella Guardia del Consiglio Grande e Generale; in arrivo un nuovo bando per arrivare a 80 membri. Molte domande di partecipazione anche per le milizie e la Guardia di Rocca Artiglieria.

La Reggenza è poi stata accolta nel Quartiere della Banda Militare - in vista anche una nuova collaborazione con l'Istituto Musicale – e della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria.

Nel servizio, le interviste a Leonardo Lonfernini (comandante Superiore delle Milizie) e Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: