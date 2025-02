VALORI La Reggenza visita il Quartiere delle Milizie: al centro l'identità e l'amore per il Paese I capi di Stato hanno visitato i quartieri e gli uffici dei Corpi militari che, ogni giorno, sono in prima linea al servizio dei cittadini

Ogni giorno garantiscono la sicurezza in territorio e affiancano le istituzioni nei momenti più importanti, sia nelle emergenze sia negli eventi ufficiali: sono i Corpi militari di San Marino i cui vertici hanno accolto oggi i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, in visita al Quartiere delle Milizie.

Il picchetto militare ha reso onore alla Reggenza, poi l'incontro con i membri del Congresso Militare e gli ufficiali. Insieme ai capi di Stato un rappresentante della Segreteria agli Esteri. Il Comandante Superiore, Corrado Carattoni, ha guidato la visita nei diversi uffici: da quello del Comando Superiore alla Milizia Uniformata, dalla Guardia del Consiglio alla Guardia di Rocca Artiglieria.

Dal generale Carattoni un ringraziamento alla Reggenza e l'auspicio affinché il Governo sia vicino alle istituzioni militari, per supportarle e farle crescere. Parole di riconoscenza dai Capitani Reggenti, per il servizio svolto dalle milizie. Oltre ai militari di professione, in prima linea anche i volontari, nei momenti più difficili e di emergenza. Durante la visita una sosta nella sala prove della Banda Militare, guidata dal maestro Stefano Gatta, in una giornata dall'alto valore simbolico. Al centro l'amore per il Paese.

