La Reggenza visita l'Ospedale; un'occasione per parlare di prospettive, infrastrutture, investimenti e rilancio della Sanità Le persone al centro, al di là dei ruoli. "Garantiremo il nostro impegno anche quando il nostro mandato terminerà" promettono i Capi di Stato

La visita all'Ospedale di Stato era in agenda fin dal primo giorno di insediamento dei Capitani Reggenti, a riprova della volontà di esprimere la vicinanza delle istituzioni a chi garantisce l'ordinario pur nella straordinarietà degli ultimi due anni, in un percorso che ha toccato alcuni reparti: la porta d'accesso - il pronto soccorso - il centro trasfusionale, la terapia intensiva che in questo momento è vuota. Una visita che è andata oltre al protocollo formale, ed ha messo al centro le professionalità e le persone, al di là dei ruoli.

“Molto più di una visita, una stretta di mano virtuale a tutte le persone che lavorano qui - commenta il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta - il nostro Ospedale di Stato può contare su professionisti che danno molto più di quello che sarebbe il loro dovere”. E davanti al personale il Direttore Generale Francesco Bevere sottolinea quello che rappresenta la visita per chi ha sostenuto l'impegno del passato. Ed in un presente che pur li vede vigili per via dell'aumento dei contagi, è importante guardare avanti “siamo pronti a guardare avanti nonostante l'aumento dei casi, vigili ancora sul fenomeno Covid ma attenti a recuperare le forze per traghettare l'ospedale verso la nuova struttura, per farlo abbiamo bisogno di accrescere potenziale umano, di innovazione, di dare più fiducia al personale – che vi assicuro lo merita- tutto questo è nel programma dell'Iss. Ringrazio ancora la Reggenza per questa visita, per nulla scontata”.

I Capi di Stato hanno preso parola esprimendo vicinanza alla necessità della struttura ospedaliera “il nostro impegno non terminerà con il mandato”. Parole importanti per il Segretario alla Sanità, che ha evidenziato l'esigenza “di ristrutturare spazi, acquistare di macchinari nuovi per mettere i nostri professionisti di lavorare al 100% e di farlo con dignità. Abbiano necessità di rilanciare la nostra sanità, di fare investimenti il cui ritorno è garantito in termini di costo di trasporto e degenze. Un dovere che abbiamo sia nei confronti dei professionisti sia dei cittadini”.

Nel video l'intervista al Segretario Roberto Ciavatta ed al Direttore Generale Iss Francesco Bevere

