La Reggenza visita la sede della Gendarmeria

Una giornata di sole accoglie i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, davanti alla sede in Città della Gendarmeria. Ad aspettarli il comandante Maurizio Faraone, che prima si confronta con loro in un incontro privato e poi, alla presenza di una rappresentanza dei 4 reparti del corpo, ricorda l'attività e il percorso svolto. Il capo del Dipartimento Affari Esteri, Matteo Mazza, porta il saluto del segretario agli Affari Esteri Luca Beccari e ringrazia la Gendarmeria per il lavoro svolto.

Così come la Reggenza, che rimarca tutte le competenze e le attività che quotidianamente svolgono i militari. Durante la visita, i Capi di Stato hanno passato in rassegna due ambienti in particolare: la Centrale operativa interforze, dove è stato spiegato loro il funzionamento del video controllo e della collaborazione tra pattuglie, e l'Ufficio violenza di genere e contro minori, con “Una stanza per te”, ambiente dedicato alle vittime dove avviene il primo contatto con i militari specializzati. Nello schermo campeggia una frase che allo stesso tempo serve da monito e incoraggiamento: “La violenza ha molte forme, il primo passo è riconoscerla”.

