ARTE E STORIA La Reggenza visita Palazzo Valloni e il Museo del Francobollo e della Moneta

Con un immersione nei testi antichi esposti a Palazzo Valloni comincia la visita dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Da libri di botanica a codici illustrati, fino alle radici della Repubblica. Particolare interesse è suscitato da alcuni dei pezzi più importanti dell'archivio di Stato: gli statuti sammarinesi del '300 e la successiva versione cinquecentesca. Spazio anche per i momenti più alti delle relazioni internazionali, rappresentati dalle lettere autografe di Napoleone e del presidente Usa Lincoln. La visita prosegue poi al Museo del Francobollo e della Moneta, che nei primi 22 mesi di apertura ha superato la soglia dei 30mila visitatori paganti. Un percorso non solo nei due piani di esposizione, ma anche nei depositi protetti per mostrare in via eccezionale alla Reggenza i pezzi non esposti al pubblico: dimostrazione del lavoro dietro le quinte dell'istituto. Nella parte filatelica una mostra dedicata a sbandieratori e balestrieri, in quella numismatica le medaglie dedicate all'aeronautica militare. In esposizione anche i modelli d'arte di monete, ovvero i bozzetti e i calchi originali degli artisti. I Capitani Reggenti si sono soffermati anche sulla piccola pinacoteca, contente i dipinti da cui hanno preso ispirazione alcuni francobolli. E vista la recente trasferta a Londra per l'incoronazione di Re Carlo, non poteva mancare un momento dedicato al Penny Black, il primo francobollo al mondo.

