La Regione Veneto ha approvato una legge sul suicidio assistito È il primo territorio governato dal centrodestra a disciplinare procedure e tempi sul tema, seguendo Sardegna, Toscana e Emilia Romagna. Zaia: "Un atto di responsabilità"

La Regione Veneto ha approvato una legge sul suicidio assistito.

Il Veneto rompe un tabù politico sul fine vita. Da oggi e per la prima volta, una Regione governata dal centrodestra approva una legge sul suicidio medicalmente assistito, disciplinando tempi e procedure per le persone che chiedono di accedervi nei casi previsti dalla Corte costituzionale.

Il via libera è arrivato nel pomeriggio di ieri in Consiglio regionale, con 32 favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, al termine di due giorni di confronto. Il Veneto diventa così la quarta Regione italiana a intervenire sul tema, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Ma è il colore politico della Regione a trasformare il voto veneto in qualcosa di più di una vicenda locale. La legge, infatti, passa in uno dei territori simbolicamente più importanti per il centrodestra e lo fa su una delle questioni etiche che più profondamente dividono partiti, maggioranze e opinione pubblica. Un voto che attraversa gli schieramenti e che riporta al centro una domanda che il Parlamento continua a lasciare senza una risposta definitiva: chi deve stabilire concretamente tempi e modalità per l’accesso al fine vita?

L’intervento della Regione riguarda in particolar modo il percorso sanitario: stabilisce come devono essere gestite le richieste e quali verifiche devono essere compiute prima di arrivare eventualmente all’assistenza. Nel corso dell’esame sono stati introdotti diversi emendamenti, che hanno rafforzato il ruolo delle cure palliative e delle valutazioni mediche e bioetiche. È stata inoltre tutelata la volontarietà del personale sanitario coinvolto nel percorso.

Il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che da tempo aveva assunto una posizione favorevole alla necessità di una regolamentazione, ha definito l’approvazione un atto di responsabilità. Secondo i dati da lui ricordati dopo il voto, dal 2019 in Veneto sono state presentate 31 domande di accesso al suicidio medicalmente assistito e soltanto tre hanno ottenuto l’autorizzazione del comitato etico. Numeri che aiutano anche a riportare il dibattito alla sua dimensione concreta: l’accesso resta legato alle condizioni individuate dalla Corte costituzionale e alle verifiche sanitarie ed etiche previste.



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