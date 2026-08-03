La Repubblica accoglie Papa Leone XIV: San Marino RTV racconta in diretta una giornata destinata alla storia

Un grande evento di fede, di pace e di dialogo, destinato a entrare nella storia della Repubblica di San Marino. Sabato 22 agosto San Marino RTV seguirà in diretta, con una copertura pressoché integrale, la visita pastorale di Papa Leone XIV, accompagnando i telespettatori in ogni momento del viaggio del Pontefice: dalla Repubblica di San Marino fino a Rimini, in un racconto che unirà cronaca, approfondimento, istituzioni, spiritualità e cultura.



Nel ruolo di host broadcaster ufficiale, San Marino RTV realizzerà e coordinerà la produzione televisiva della visita nella Repubblica, distribuendo il segnale internazionale in stretta collaborazione con Vatican Media e Rai. Un impegno organizzativo e produttivo di assoluto rilievo che vedrà impegnati decine di professionisti, mezzi mobili, sistemi di ripresa e tecnologie all’avanguardia, con immagini destinate alle televisioni italiane e internazionali.



La diretta prenderà il via alle 8.30 e accompagnerà il pubblico fino alle 13.00, seguendo tutte le tappe della visita del Santo Padre, dall’arrivo agli incontri istituzionali e pastorali, fino ai momenti di maggiore partecipazione popolare.



Dallo Studio 1 di San Marino RTV la conduzione sarà affidata a Silvia Pelliccioni, affiancata dai giornalisti della redazione presenti lungo il percorso del Pontefice. A impreziosire il racconto saranno ospiti di grande autorevolezza come Alessandro Gisotti, Francesca Fialdini, Giacomo Galeazzi, Padre Ciro Benedettini, Verter Casali e Fabio Righi, chiamati a offrire analisi e approfondimenti sul significato religioso, storico, istituzionale e diplomatico della visita.



Il momento centrale della mattinata sarà l’incontro a Palazzo Pubblico, dove Papa Leone XIV sarà accolto dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e dalle massime autorità della Repubblica. A seguire il Pontefice raggiungerà la Basilica del Santo per l’incontro con il clero, i fedeli laici, le associazioni e i movimenti della Diocesi di San Marino – Montefeltro, guidata dal Vescovo Domenico Beneventi.



Dalle 14.30 la diretta si trasferirà al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli con lo speciale “Incontrarsi al Meeting”. Dallo studio allestito in Fiera, Vittoriana Abate e Gianmarco Morosini, insieme ai loro ospiti e agli inviati di San Marino RTV, seguiranno la visita del Santo Padre ai padiglioni del Meeting, il successivo incontro con il clero riminese, gli ammalati, i disabili e i poveri nel Duomo e la celebrazione della Santa Messa nell’area del porto di Rimini, che concluderà la giornata pastorale.



“Incontrarsi al Meeting” accompagnerà inoltre l’intera 47ª edizione del Meeting, dal 21 al 26 agosto, con dirette quotidiane dalle 16.00 alle 18.00, confermando la presenza stabile dell’emittente all’interno di uno dei principali appuntamenti culturali e religiosi del panorama europeo.



La copertura editoriale sarà completata da edizioni speciali del Telegiornale dedicate ai momenti più significativi della visita, con servizi, interviste e approfondimenti.



A coronamento del progetto sarà realizzato anche un docufilm firmato da Roberto Giacobbo, dedicato alla visita pastorale di Papa Leone XIV e all’unicità della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di valorizzarne la storia, l’identità e il patrimonio di libertà davanti al pubblico internazionale.



«La visita di Papa Leone XIV – sottolinea Roberto Sergio, Direttore Generale San Marino RTV - rappresenta un momento storico per la Repubblica di San Marino e un’occasione di straordinario valore per il nostro servizio pubblico. Essere host broadcaster di un evento di questa portata significa assumersi una grande responsabilità editoriale e produttiva, ma anche offrire al mondo l’immagine di una Repubblica che, pur nelle sue dimensioni, continua a essere un punto di riferimento universale per i valori della libertà, del dialogo e della pace. In stretta collaborazione con Vatican Media e Rai, San Marino RTV metterà in campo il meglio delle proprie professionalità e delle proprie tecnologie per raccontare la storia mentre accade e condividere con milioni di persone le emozioni di una giornata che resterà nella memoria collettiva».



San Marino RTV trasmette:

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