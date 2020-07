La Repubblica di San Marino, fra luci e ombre, sulla stampa internazionale

San Marino protagonista oggi sui media internazionali. TF1, il primo canale francese per ascolti, ha dedicato un approfondimento alla più antica Repubblica del mondo. Dalla fondazione, all'arrivo di Napoleone, la rete generalista francese, in un lungo servizio, ha messo in luce peculiarità storiche, enogastronomiche, sportive e turistiche, dipingendo di San Marino una cartolina suggestiva ed accattivante.



Il tema della Giustizia sammarinese invece in prima pagina oggi su Il Fatto Quotidiano. Nell'articolo, che riprende un lancio di agenzia, si parla della redistribuzione degli incarichi all'interno del Tribunale dopo la riunione del consiglio giudiziario plenario della scorsa settimana.