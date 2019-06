La Repubblica festeggia il Corpus Domini

Come vuole la tradizione la Repubblica di San Marino festeggia il Corpus Domini. Cerimonia che, sul Monte, conserva intatta la propria importanza, in una sorta di singolare sincretismo tra richiamo religioso e valenza istituzionale. Così come immutato è il protocollo: i corpi militari schierati sul Pianello; costumi tradizionali e Collare, per i Capitani Reggenti: la processione alla Basilica del Santo, dove - a celebrare la Messa è il Vescovo Andrea Turazzi. Ricorrenza che si conclude in Piazza della Libertà con l'ostensione del Corpus Domini e la benedizione sulla Repubblica invocata dal Presule.