La Repubblica saluta Mariella Mularoni: la Reggenza alla camera ardente

San Marino si raccoglie oggi per l’ultimo saluto a Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità scomparsa all’età di 63 anni. Alle 15 le Esequie di Stato, nella Basilica del Santo, a San Marino Città, al termine di una giornata di lutto nazionale.

Aperta dalle 10.00 nell'atrio di Palazzo Begni la camera ardente alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e in forma riservata alle autorità. Presente tutto il Congresso di stato, vertici e consiglieri del PDCS, le alte cariche delle forze militari, l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci, il Comitato Esecutivo dell'ISS. Naturalmente, le figlie insieme alla sorella. Picchetto della Guardia del Consiglio a presidio della bara.

Dalle 10.30 fino alle 14.00, la camera ardente sarà aperta al pubblico e ai cittadini che vogliono rendere omaggio. Tra le iniziative promosse in memoria di Mariella Mularoni, anche l’apertura di un Libro delle Condoglianze elettronico: per quanti desiderino esprimere la propria vicinanza e il proprio cordoglio, è stato infatti attivato l’indirizzo e-mail dedicato: inmemoriam.mariellamularoni@esteri.sm.

Alle 14.40 il corteo funebre si dirigerà verso la Basilica del Santo, dove alle 15 avranno inizio le esequie. Il Funerale di Stato sarà trasmesso in diretta da San Marino RTV a partire dalle 14.50 sul canale 550 e in streaming sul portale www.sanmarinortv.sm, oltre che sulla pagina Facebook della Tv di Stato.

Per la giornata è stato proclamato il lutto nazionale: alle 9 osservato un minuto di silenzio, dalle scuole agli Uffici del Pubblico Allargato. Inoltre bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici ed istituzionali. Sospesi anche spettacoli e manifestazioni pubbliche.

Dalle 14 si fermano anche gli uffici e i servizi del settore pubblico allargato, scuole e società partecipate dallo Stato; il sistema sanitario garantirà i servizi essenziali mentre i centri sanitari chiuderanno nel pomeriggio e sarà attiva la guardia medica centralizzata.

Modifiche anche al trasporto scolastico, con corse di rientro anticipate rispetto agli orari consueti per consentire la chiusura degli istituti. Regolari invece i servizi di autobus, trasporto a chiamata e funivia.



