La resistenza pacifica nella piazze, a San Marino la Marcia per la Pace A Rimini siti in sotto l'Arco di Augusto

Tra le neve spunta il sole e San Marino risponde con una affluenza molto buona all'iniziativa organizzata dalla CSU. Prima d partire le donne ucraine, che parlano un discreto italiano perché da anni lavorano in zona, si stringono tra loro e ringraziano i sammarinesi per la vicinanza, cogliendo così l'essenza simbolica dell'iniziativa, Bandiere della pace ed ucraine, in marcia verso il Pianello per dare sostegno alla via del dialogo e della diplomazia, per impedire che l'Europa possa diventare teatro di un nuovo sanguinoso conflitto armato. Un modo per dire di no ad una guerra assurda ma anche per ringraziare lavoratrici preziose per il tessuto economico sammarinese.

All'Arco di Augusto la voce di Rimini ha i colori della bandiera della pace mischiati a quella dell’Ucraina. Sotto il monumento più rappresentativo della città, una manifestazione per invocare la pace alla quale hanno preso parte diverse centinaia di persone: sigle sindacali, partiti, associazioni, enti ed istituzioni, studenti e studentesse.

[Banner_Google_ADS]

Il segnale di resistenza pacifica al conflitto ha gli occhi umidi delle donne ucraine, sulla Riviera romagnola da anni per lavorare, la lontananza degli affetti è insopportabile in questi giorni.

Qualche momento di tensione c'è stato, quando un esponente del PCI aveva iniziato una ricostruzione in chiave anti americana che partiva dalle contrapposizioni del secolo scorso tra blocco occidentale e quello sovietico; subito zittito, non è riuscito a concludere il suo intervento che voleva essere, anche il suo, per la pace. Non solo Ucraina, ma attacco alla sovranità di un popolo. Il privilegio di essere liberi per dire no. Una resistenza pacifica che ha lasciato intravedere inevitabili nervosismi e tensioni nel tentativo di unirsi, idealmente, per voce sola.

Nel video la testimonianza delle donne ucraine e quella di Gianluca Montanari ed Enzo Merlini, rispettivamente Segretario Cdls e Csdl

I più letti della settimana: