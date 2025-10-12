La riccionese Michelle Lufo ad un passo dai live di X Factor. Giovedì prossimo, le Last Call

Prosegue il cammino nel talent X Factor per la talentuosa riccionese Michelle Lufo. Dopo aver convinto tutti i giudici alle "Audition", prima tappa delle selezioni verso la fase finale del programma di Sky, con una versione rivisitata di un brano di Cesare Cremonini, anche nella seconda fase nota come "Bootcamp" ha ottenuto il consenso unanime dei giudici, portando sul palco il suo inedito “Libellule”.

Ultimo scoglio, prima dei live, saranno le "Last Call", in onda giovedì prossimo.

Originaria di Riccione e legata al mondo della musica elettronica, Michelle ha raccontato che “Libellule è un pezzo che mescola sonorità elettroniche a una profonda spiritualità". Nel testo si parla di sogni, fragilità e della luce che può riaccendersi anche nei momenti più bui. Achille Lauro ha espresso apprezzamento per la proposta della concorrente riccionese: “Dal pezzo che hai portato l'altra volta e da questo si vede che hai un'identità molto centrata rispetto a questo genere"- ha commentato.

















