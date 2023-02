La richiesta di aiuto di un volontario dell'Associazione di Padre Marcellino

Una richiesta d'aiuto

Marino Pelliccioni, da anni impegnato nell' aiuto concreto e nella solidarietà, ha realizzato un video di quanto ha fatto e sta facendo in questi giorni in favore delle popolazioni africane. In particolare il forte legame con Padre Marcellino e la sua Missione in Congo, lo porta a chiedere aiuto per una iniziativa legata alla realizzazione di una scuola per saldatori e una scuola per elettricisti proprio a Lubumbashi, La città nella quale si trova la Missione dei Padri Carmelitani. Pelliccioni, attraverso l'Associazione Amici di Padre Marcellino ha raccolto tanto materiale, per i bambini e giovani congolesi: dagli zaini agli astucci, donati dalla Pitagora, alle divise e palloni da calcio donati dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio e dalle squadre: "Arriveranno - dice - alle società sportive, così come le corde offerte dagli imprenditori per attingere acqua dai pozzi; e tanti attrezzi da elettricista e saldatore, regalati da Comifer: come cacciaviti e trapani". Materiale che sta imballando, ma che va spedito in Congo. Per questo chiede l'aiuto dei sammarinesi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno al missionario sammarinese. Alla Cassa di risparmio di San Marino così come alla Banca di San Marino, sono attivi i conti correnti dell'Associazione Amici di Padre Marcellino, per chi volesse contribuire a questa iniziativa benefica.

Il video realizzato da Marino Pelliccioni