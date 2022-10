"La riforma delle pensioni sia più sostenibile", i sindacati annunciano lo sciopero generale

Dopo una settimana di incontri le tre sigle sindacali, CSdL CDLS e USL, evidenziano "troppi vuoti" nel progetto di legge sulla riforma delle pensioni che, scrivono in una nota, "rimanda i temi più salienti al futuro".

"Ne sono l’esempio - scrivono - il prelievo dai fondi pensioni che può dirsi forzoso in quanto non concordato annualmente con le OOSS e non inserito nell’ambito di una crescita del contributo dello Stato, e l’assenza della riforma di Fondiss". I sindacati evidenziano anche, come principali punti di frizione, i disincentivi molto alti per chi opta per il pensionamento anticipato, misure per le madri inadeguate e la mancata possibilità di riscattare gli anni dell’Università. Da qui l'annuncio di uno sciopero generale che avverrà in concomitanza della seconda lettura del pdl nel Consiglio Grande e Generale di novembre, per cui non è ancora stata fissata la data.

Nel mirino anche emedamenti "portati in commissione senza alcun confronto preventivo" tra cui quello relativo al blocco dell’indicizzazione delle pensioni che, per i sindacati, "costituisce una vera e propria provocazione".

CSdL CDLS e USL molto critici anche sul progetto di legge sul mercato del lavoro "di cui - scrivono - non si sentiva la necessità essendo la disoccupazione ai minimi storici, e che avrebbe avuto un senso se fosse intervenuta sulla qualità dell’occupazione, andando incontro alle esigenze dei lavoratori fragili e delle donne".

"Non si può rimanere silenti - conclude la nota - di fronte a quella che ha il sapore di una sfida, non tanto al sindacato, ma alle persone che rappresenta: lo sciopero generale diventa la necessaria reazione. La riforma previdenziale coinvolge tutti: chi è già in pensione, chi ci sta per andare, chi ci andrà in futuro. Inaccettabile dunque la sua mancata condivisione".

