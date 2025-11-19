La Riviera conquista Budapest: Wizz Air scommette su Rimini con un volo diretto nell’estate 2026

Non si fermano le novità per l'Aeroporto Internazionale di Rimini Federico Fellini, in vista della stagione estiva 2026. Dopo gli annunci delle scorse settimane di Ryanair, legati alla conferma delle 8 tratte attive sullo scalo romagnolo e l'aggiunta di voli diretti per la cittadina polacca di Breslavia, ieri è stata la volta di Wizz Air, che ha annunicato un nuovo collegamento diretto verso la capitale ungherese Budapest.

Il volo, che sarà operato dal 8 giugno al 23 ottobre, avrà una frequenza trisettimanale - il lunedì, mercoledì e venerdì - con Airbus A321 da 239 posti. I biglietti sono già in vendita, a partire da 31,99 euro.

L’operazione rappresenta per l’aeroporto riminese il primo passo di una "rinnovata e ambiziosa partnership strategica" con Wizz Air, come ha spiegato l’Amministratore Delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci. L’intento è quello di rafforzare lo scalo come porta d’accesso verso l’Europa centro-orientale, integrando turismo incoming, outbound e traffico business in una visione più ampia dell’offerta territoriale.

L’annuncio conferma un andamento positivo del mercato ungherese sulla Riviera Romagnola: tra gennaio e agosto 2025 si è registrato un incremento del 12,1% negli arrivi, per un totale di 31.397 ospiti dal Paese magiaro. La rotta si inserisce inoltre in un contesto di ampliamento e diversificazione della rete del “Fellini”, che sta vivendo il suo miglior anno dal punto di vista di passeggeri trasportati dopo il 2019 e punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale ed europeo degli scali regionali.





















