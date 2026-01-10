PAESI DACH La Riviera parla tedesco: nuova campagna internazionale e collegamento ferroviario diretto con Monaco a partire da Aprile La Regione Emilia-Romagna ha presentato ieri un'intensa strategia di promozione turistica rivolta a Germania, Austria e Svizzera

La Riviera parla tedesco: nuova campagna internazionale e collegamento ferroviario diretto con Monaco a partire da Aprile.

La Regione Emilia-Romagna presenta una nuova e intensa strategia di promozione turistica rivolta ai paesi di lingua tedesca per attrarre ancora più visitatori verso la Riviera Adriatica. La campagna mediatica, che prederà avvio a metà gennaio, si sviluppa su televisione, web, social e affissioni outdoor in Germania, Austria e Svizzera, per circa quattro mesi fino alla fine di aprile.

Al centro della comunicazione ci saranno spot televisivi declinati in più versioni, pensati per famiglie, coppie e giovani: dalle immagini di pranzi con vista mare e attività all’aria aperta, ai paesaggi culturali come i mosaici bizantini patrimonio UNESCO, scanditi dal claim “Adriaküste der Emilia-Romagna: Nichts liegt Näher!”, “Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna: niente di più vicino!”.

Una novità centrale della stagione 2026 è l’anticipazione del collegamento ferroviario diretto Monaco-Rimini: il treno, gestito da Deutsche Bahn, partirà già dal 2 aprile per intercettare il flusso turistico del weekend di Pasqua, con fermate anche a Cesena, Riccione e Cattolica. La strategia regionale comprende anche cartoguide tematiche in lingua tedesca, dedicate non solo alla Riviera, ma anche ad altri prodotti turistici dell’Emilia-Romagna come la Motor Valley e le città d’arte, e un forte piano digitale con campagne social e contenuti fotografici.

"Negli ultimi anni i mercati di lingua tedesca hanno fatto registrare una costante crescita in termini di arrivi e presenze nella nostra Regione - ha commentato l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni- ed oggi rappresentano un asset strategico non solo in termini di flussi turistici, con il 27% degli arrivi e il 32,6% delle presenze complessive straniere, ma anche di valore economico per il territorio, essendo in grado di generare oltre un terzo della spesa internazionale. Alla base di questi risultati c’è un’azione promozionale tempestiva, efficace e persuasiva, che la Regione porta avanti da tempo e che per il 2026 ha rinnovato, con un nuovo spot pieno di sole, mare, natura e cultura, che vede protagonista una vera famiglia tedesca".



[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: