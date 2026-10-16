TURISMO La Romagna decolla: base Rayanair all'aeroporto Fellini e 5 nuove rotte Tra le grandi novità le cinque nuove rotte: Dublino, Memmingen (Germania), Stoccolma, Tirana e Varsavia

L’aeroporto Fellini di Rimini e San Marino si prepara all’estate 2027 con la svolta Ryanair: la compagnia irlandese sceglie lo scalo romagnolo come nuova base operativa, con collegamenti che guardano soprattutto all’Europa. Due aerei basati sul territorio e un obiettivo ambizioso: raggiungere per la prima volta il milione di passeggeri. Tra le grandi novità le cinque nuove rotte: Dublino, Memmingen (Germania), Stoccolma, Tirana e Varsavia. Salgono così a 17 le destinazioni complessive, per 114 voli settimanali e oltre 600mila posti disponibili a tariffe low cost, il doppio rispetto al 2025.

L'annuncio durante un panel al Ttg di Rimini, alla presenza dell'ad di Airiminum e di quello di Rayanair, di fronte alle istituzioni. Un investimento da 200 milioni di dollari da parte della compagnia aerea, che secondo le stime sosterrà oltre 500 posti di lavoro locali, tra occupazione diretta e indotto, e punta a rafforzare i flussi turistici verso la Riviera.

A rendere possibile l’operazione l’abolizione della tassa regionale sui diritti d’imbarco. L'Emilia-Romagna ha stanziato oltre quattro milioni di euro all’anno per il sistema aeroportuale, di cui circa due milioni per farsi carico dell’addizionale comunale negli scali di Rimini, Forlì e Parma. Intanto il Fellini è già in crescita: nei primi otto mesi del 2026 i passeggeri sono aumentati del 45%, con un balzo del 64% nel solo agosto. Per il 2027 l’obiettivo è superare il record storico del 2011 e arrivare, per la prima volta, a un milione di viaggiatori.

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