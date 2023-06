SAN MARINO La rotatoria di Domagnano, sarà ovale e con attraversamento semaforico

La rotatoria di Domagnano, sarà ovale e con attraversamento semaforico.

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria di Domagnano. Un intervento condiviso con la Giunta di Castello. La rotatoria sarà prima sperimentale e avrà una forma non convenzionale, di tipo ovale, per evitare di effettuare espropri ed opere di sostegno a valle ma solamente piccoli interventi di livellamento e riposizionamento delle aiuole. Nella progettazione si è tenuto conto dell’accesso ai negozi lato strada e della fermata dell’autobus. Verranno realizzati due attraversamenti, di cui uno regolato dal semaforo, come al confine di Dogana.

"L’intervento tiene conto delle problematiche della zona e si basa sulla necessità di rendere più sicure le strade sammarinesi, ha spiegato il direttore AASPL Giuliana Barulli - migliorando la circolazione veicolare e diminuendo l’incidentalità".



