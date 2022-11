COMUNICATO La RSA di San Marino RTV condivide lo sciopero generale: gli appuntamenti informativi in forma ridotta

La RSA di San Marino RTV, condividendo le motivazioni dello sciopero generale indetto dai Sindacati per la giornata del 15 novembre, comunica che i nostri appuntamenti informativi – telegiornale e giornale radio – andranno in onda in forma ridotta e senza contributi video.

I dipendenti che hanno scelto di aderire allo sciopero ritengono fondamentale dare un segnale forte, in un momento in cui il potere d'acquisto delle retribuzioni viene eroso dall'inflazione, senza adeguate risposte per arginare questa deriva.

Auspichiamo che questo sacrificio, che comporta la rinuncia alla retribuzione in un momento per tutti estremamente difficile, possa essere d'impulso per la messa in campo di misure più ragionevoli rispetto a quelle prospettate.

Ci scusiamo per gli inevitabili disagi all'utenza, con l'impegno di dare ampio spazio alla sciopero nelle edizioni di domani su tutti i nostri canali informativi.



La RSA

