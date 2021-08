La sammarinese Alessia Selva conquista la fascia di Miss Sport Emilia-Romagna e si avvia verso le fasi finali del concorso

Una sammarinese finalista regionale per Miss Italia 2021: Alessia Selva si aggiudica il titolo di Miss Sport Emilia-Romagna e accede alle prefinali del concorso. La fascia le è stata consegnata di recente a Lizzano in Belvedere, sbaragliando in generale la concorrenza di tantissime ragazze che si sono presentate alle selezioni.

Testa sulle spalle e senso della realtà; evita voli pindarici e nel suo futuro, ad oggi, vede più lo sport che lo spettacolo. Alessia è anche, e soprattutto, una atleta: studia, infatti, Scienze Motorie e gareggia per la Federazione Atletica Sammarinese. Il titolo di Miss Sport Emilia-Romagna le calza a pennello, specialmente adesso, in un momento particolarmente felice per lo sport del Titano, grazie ai successi ottenuti alle Olimpiadi di Tokyo.

Nel video l'intervista ad Alessia Selva, Miss Sport Emilia-Romagna