La sammarinese Laura Franciosi entra a far parte di Inner Wheel Club Rimini Riviera Professionista della comunicazione ed esperta di pubbliche relazioni, il suo sarà un impegno concreto nel campo del sociale e della cultura

C'è un po' di San Marino nella più grande organizzazione femminile di service al mondo. Laura Franciosi, professionista della comunicazione ed esperta di pubbliche relazioni, entra a far parte di Inner Wheel Club Rimini Riviera. Ieri nella sede riminese la cerimonia per l'ingresso ufficiale come nuova socia: metterà a disposizione da subito le proprie competenze nel Gruppo di coordinamento della comunicazione.

E' stata introdotta nel gruppo da Lilly Pasini, prossima governatrice del distretto, legata a Laura da profonda amicizia e da una lunga collaborazione professionale.

L’International Inner Wheel conta ad oggi nel mondo circa 107.552 socie appartenenti a 4.062 Club sparsi in 101 Nazioni: dall’Europa, all’Africa, India, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada, solo per citarne alcuni.

Nel video l'intervista a Laura Franciosi

