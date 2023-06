“La San Marino che vorremmo”: il blog di proposte per il territorio ideato dagli studenti

Nel servizio l'intervista a Niko Vitadello, Viola Bronzetti, Nina Macina

Dalla riqualificazione dell'ex Symbol, al ritorno delle piazze a Dogana: sono solo alcune delle proposte di studenti e studentesse della 1° Scientifico C e 1° Linguistico A della Scuola Secondaria Superiore presenti nel progetto di cittadinanza attiva “La San Marino che vorremmo”.

Idee nate dal forte desiderio di riqualificare dal punto di vista urbanistico il Titano, raccolte in un blog realizzato grazie all'aiuto dei professori: "Questo progetto offre secondo me - spiega Niko Vitadello, docente scuola secondaria superiore - delle grandi novità per la nostra scuola in quanto parte dall'esigenza dei ragazzi che già da alcuni anni manifestano l'esigenza di spazi di aggregazione per stare insieme. In più, da cinque/sei anni a questa parte, sono anche molto interessati alla tematica ambientale. Abbiamo avuto quindi modo di discutere a lungo insieme e alla fine i ragazzi sono stati così bravi, attenti e interessati da offrire dei progetti alla cittadinanza di riqualificazione e urbanistica".

"Abbiamo scelto il blog - aggiunge Viola Bronzetti, docente scuola secondaria superiore - perché è uno strumento che permette l'approfondimento al contrario dei popolarissimi social che invece hanno un ritmo molto più veloce. I ragazzi si sono assunti la responsabilità dei propri contenuti e hanno dimostrato una grandissima sensibilità verso il tema della sostenibilità ambientale".

Tra le proposte anche temi di grande attualità, molto discussi nell'ultimo periodo a San Marino, come la riqualificazione dell'area ex Tiro a Volo: "Con il nostro gruppo abbiamo approfondito alcuni luoghi di socializzazione che potrebbero essere migliorati a San Marino - evidenzia Nina Macina, 1°Linguistico A - come ad esempio l'ex Tiro a Volo, molto discusso negli ultimi tempi, in quanto si pensa di costruirci un albergo mentre noi pensiamo che questo luogo possa essere meglio utilizzato come luogo di socializzazione per ragazzi e adulti".

"Il nostro gruppo pensava soprattutto ai luoghi fuori del Centro Storico sammarinese - spiega Lucrezia Tura, 1° Scientifico C - che potrebbero essere valorizzati al meglio come il parcheggio 6 che si trova tra il Campo Bruno Reffi e l'ingresso del Centro Storico e non sfrutta a pieno le sue risorse".

