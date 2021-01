COVID-19 La Sanità incontra i familiari degli ospiti della Rsa La Fiorina. Ciavatta: "Confronto in ottica di totale trasparenza" Clima disteso e costruttivo

Atteggiamento fermo ma di comprensione verso gli sforzi profusi dall'apparato sanitario quello dimostrato – nel corso dell'incontro con Segreteria di Stato e sanitari Iss - dalle famiglie di degenti della RSA La Fiorina che purtroppo non ce l'hanno fatta. Logicamente più preoccupati i parenti di coloro che oggi stanno affrontando la malattia all'interno della struttura. Pretendono chiarezza e rassicurazioni, hanno fatto domande e chiesto risposte, e con il massimo rispetto la Sanità ha tentato di darle. "Un confronto da me richiesto - dice il Segretario Roberto Ciavatta - in ottica di totale trasparenza"

Dopo il primo prontamente bloccato, ora la struttura è alle prese con un secondo focolaio attivo. La situazione resta difficile. Ma barra dritta sull'accertamento delle responsabilità.

Nel video l'intervista a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato Sanità.

