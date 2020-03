CORONAVIRUS La Scuola Media non si ferma

La Scuola Media non si ferma.

In questo momento di sospensione delle lezioni, la Scuola Media di San Marino, come ogni altro istituto scolastico, non si ferma. Le attività didattiche continuano a distanza, grazie all'impegno di tutti gli insegnanti e il corpo non docente. Gli studenti trovano quotidianamente, nell'agenda del registro elettronico, gli appuntamenti per le videoconferenze, le lezioni da seguire e i compiti da svolgere.

Per le famiglie con studenti in possesso di strumentazione informatica non sufficiente, la scuola segnala che l'ASI sta stipulando delle convenzioni con i propri associati per fornire loro notebook, pc, tablet eccetera a prezzi agevolati.



