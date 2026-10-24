LABORATORIO CIVICO La Scuola Secondaria Superiore incontra le Giunte: i giovani protagonisti della vita dei Castelli Gli studenti del Liceo Economico Aziendale hanno simulato una seduta di Giunta, presentando proposte e idee per migliorare il territorio.

La Scuola Secondaria Superiore incontra le Giunte: i giovani protagonisti della vita dei Castelli.

Dai banchi di scuola alle sedi delle Giunte di Castello, per scoprire da vicino come funzionano le istituzioni e mettersi alla prova nel ruolo di amministratori locali. È l'esperienza vissuta questa mattina, sabato 24 ottobre, dagli studenti delle classi seconde del Liceo Economico Aziendale, protagonisti di un laboratorio di Diritto Pubblico nelle Giunte di Borgo Maggiore, Città di San Marino e Domagnano.

L'iniziativa, parte di un progetto formativo avviato nei mesi scorsi, ha visto i ragazzi affiancati dai Capitani di Castello Sartini, Simoncini e Cecchini, da alcuni membri delle rispettive Giunte e dalle docenti delle discipline giuridico-economiche. Gli studenti hanno simulato una vera seduta istituzionale, confrontandosi su temi di interesse locale e presentando proposte e idee per migliorare la vita nei Castelli, dando vita a un dibattito partecipato. Un'esperienza che ha permesso ai giovani di passare dalla teoria alla pratica, comprendendo il funzionamento delle amministrazioni locali e il valore del confronto, della partecipazione e della responsabilità civica.

L'iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra scuola e istituzioni, ha rappresentato un'occasione per dare voce alle nuove generazioni e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.





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