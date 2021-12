LAVORI La Seconda Torre si "rifà il trucco"

La seconda Torre di San Marino è attualmente chiusa per lavori Il progettista che si è occupato del progetto, Renzo Broccoli ha detto: “Il progetto nasce dalla necessità della riorganizzazione delle biglietterie esterne per dare maggior dignità lavorativa agli operatori che gestiscono la Torre”. Ci sarà anche una riorganizzazione della collezione per la quale è stato dato un incarico specifico a uno studioso di armi antiche.

Il Dirigente degli Istituti Culturali, Vito Testaj, parla dell'obiettivo del riallestimento: “Sarà quello di rendere il museo rinnovato e fruibile anche per un pubblico che non è specializzato nel settore delle armi antiche o delle armerie, ma che semplicemente è curioso di conoscere la storia di San Marino”.

[Banner_Google_ADS]



Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi, spiega le intenzioni del Governo sul turismo: “Il primo obiettivo, che è un dovere, è quello di conservare e valorizzare tutti i beni e gli elementi che fanno parte del patrimonio Unesco, che sono asset fondamentali e sistemici anche per le nostre politiche culturali e turistiche”.

La Seconda Torre è un bene prezioso, come il museo che contiene. Al termine di questo intervento, quando la Torre riaprirà a fine primavera 2022, avrà un impatto più incisivo e sarà in grado di attrarre sempre nuovi visitatori e fare cultura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: