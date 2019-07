La Segreteria agli Esteri: "Più facile viaggiare con un passaporto sammarinese"

Più facile viaggiare per chi possiede un passaporto sammarinese: aumenta il numero di Paesi accessibili senza visto. Lo riferisce la Segreteria di Stato agli Esteri parlando della recente pubblicazione “Passaport Index” per il 2019. Si può viaggiare senza visto in 151 Stati nel mondo, un dato in netto miglioramento rispetto al passato, sono 14 i Paesi in più rispetto al 2016. Le nuove località accessibili sono Antigua e Barbuda, Benin, Etiopia, Laos, Mauritius, Micronesia, Oman, Palau, Repubblica del Congo, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Tajikistan, Togo e Vanuatu.

Dopo la firma di 14 accordi per lo stabilimento di relazioni diplomatiche, altri 17 sono in corso di definizione, e per la maggioranza di essi, assicurano gli Esteri, la firma arriverà nei prossimi mesi. Parallelamente il Dipartimento lavora per risolvere un problema tecnico, che oggi impedisce ai passaporti sammarinesi l’accesso agli e-Gate europei, ovvero ai varchi di frontiera automatizzati.

