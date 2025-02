La Segreteria al Turismo sottolinea la promozione del San Marino Song Contest al Festival di Sanremo

La Segreteria al Turismo sottolinea che la promozione al Festival di Sanremo del San Marino Song Contest – con la citazione, nella serata di giovedì, da parte di Carlo Conti - “garantisce visibilità al paese e conferma l'importanza di un Direttore Generale, con lo spessore di Roberto Sergio, per la Rtv”.

La presenza di Pedini Amati a Sanremo – precisa una nota – "non è una fuga del Segretario dai problemi della Segreteria, come insinua qualcuno che vede problemi dove in realtà problemi non ci sono”. Il riferimento è ai frequenti comunicati stampa di Repubblica Futura “definiti populisti e arroganti”.

Sottolineato dunque il ritorno di immagine per San Marino ed anche l'apporto al settore turistico di eventi come “Una voce per san marino” e “San Marino Song Contest” che portano migliaia di presenze, in bassa stagione.