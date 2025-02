EVENTI La Segreteria al Turismo sottolinea la promozione del San Marino Song Contest al Festival di Sanremo Replica ai comunicati di RF definiti "populisti e arroganti". Elogiato il ruolo del Direttore Generale della Rai e di San Marino Rtv, Roberto Sergio

La Segreteria al Turismo sottolinea che la promozione al Festival di Sanremo del San Marino Song Contest – con la citazione, nella serata di giovedì, da parte di Carlo Conti - “garantisce visibilità al paese e conferma l'importanza di un Direttore Generale, con lo spessore di Roberto Sergio, per la Rtv”.

La presenza di Pedini Amati a Sanremo – precisa una nota – "non è una fuga del Segretario dai problemi della Segreteria, come insinua qualcuno che vede problemi dove in realtà problemi non ci sono”. Il riferimento è ai frequenti comunicati stampa di Repubblica Futura “definiti populisti e arroganti”.

Sottolineato dunque il ritorno di immagine per San Marino ed anche l'apporto al settore turistico di eventi come “Una voce per san marino” e “San Marino Song Contest” che portano migliaia di presenze, in bassa stagione.

