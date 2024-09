La Segreteria di Stato annuncia nuove misure per la riorganizzazione del settore cimiteriale

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha annunciato una serie di misure volte a ottimizzare e riorganizzare il settore cimiteriale della Repubblica. L'obiettivo principale è quello di garantire un accesso completo ai servizi pubblici cimiteriali, come le luci votive, e di assicurare a tutti i cittadini il diritto a una degna sepoltura.

Tra i provvedimenti più recenti si segnala l'adozione di nuovi Decreti, che mirano a migliorare la gestione del settore. In particolare, è stato prorogato al 30 novembre il termine per il pagamento delle luci votive per l'anno in corso, offrendo così un'estensione rispetto alla precedente scadenza fissata al 30 settembre. Per gli anni successivi, la scadenza tornerà a essere quella tradizionale di fine settembre. I cittadini possono inoltre generare e stampare autonomamente l'avviso di pagamento tramite il portale online dedicato, snellendo così le procedure burocratiche.

Un altro intervento rilevante riguarda l'estensione dei termini per le operazioni straordinarie previste dal Decreto Delegato n. 139/2022, che mirano a liberare spazi cimiteriali. Le concessioni che richiedevano un intervento nel 2025 sono state posticipate al 2030, offrendo quindi una proroga quinquennale per gli altri termini. Tuttavia, le concessioni di loculi stipulate a partire dal 2010 presso l'UO Stato Civile non saranno soggette a queste operazioni straordinarie, in quanto prevedono già una scadenza naturale di 40 anni. La Segreteria di Stato ha ribadito il proprio impegno nel portare avanti queste misure in collaborazione con gli enti competenti, garantendo trasparenza ed efficienza, con l'obiettivo di migliorare costantemente i servizi offerti alla comunità.

