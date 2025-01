La sfida di Manon, giovane sammarinese alla conquista del Kilimangiaro Sognava di scalare quella montagna da 7 anni. "In cima, a 5.895 metri, si prova un senso di libertà che non si può trovare da nessun'altra parte".

E' ormai da tempo che Manon Muccioli ha sostituito le punte di danza classica con gli scarponi da trekking. Il suo mondo sono viaggi, avventura, scoperta. Ne ha fatto un lavoro: è travel influencer. Rincorre le montagne, affascinata dalle sue curve e pendii, dalle rocce ricoperte di neve, dall'altezza che ruba il respiro, dalle cime che abbracciano le nuvole. E' appena tornata dalla Tanzania con l'entusiasmo di chi ha realizzato un sogno rincorso 7 anni: è la prima sammarinese ad aver raggiunto la vetta del Kilimangiaro.

Cinque giorni per salire, due per scendere. Una settimana di sfide, alla natura e alla propria resistenza. Servono gambe forti, tanta passione e volontà. Non sempre, però, è sufficiente. Con l'alta quota i rischi sono in agguato e non sono mancati momenti di paura. Manon ci racconta di compagne di arrampicata colpite da "mal di montagna", di persone che hanno avuto bisogno di ossigeno, di altre che sono svenute. Finalmente, la cima: una foto ci mostra Manon felice, gli occhi luminosi, le braccia al cielo

. Ma cosa si prova quando si raggiunge la vetta? “Un sentimento di libertà che non si può trovare da nessun'altra parte. Siamo in cima a quella montagna, da soli, in mezzo alla natura, a 5.895 metri”. Ora Manon si gode il meritato riposo, ma con cuore e testa già pronti per la prossima avventura, la cima dell'Aconcagua, nelle Ande Argentine: “Porteremo fieri la bandiera sammarinese fino ai 6.900 metri”

Nel servizio l'intervista a Manon Muccioli

Aggiornamento:

I lettori ci segnalano che, prima di Manon, l'impresa è stata compiuta anche da altri sammarinesi, tra cui Melissa, che con il proprio compagno ha raggiunto la vetta ad agosto 2024





