Il Gruppo alimentare La Sociale ha deciso di devolvere l'equivalente della spesa per la pranzo di Natale di euro 3.300,00 alla Caritas, per dare un contributo concreto a chi ne ha bisogno. Una decisione legata all' emergenza sanitaria che ha portato l'azienda a non organizzare il tradizionale pranzo di Natale tra i dipendenti, colleghi di lavoro e familiari.