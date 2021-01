La Sociale devolve 3.300 euro alla Caritas

Il Gruppo alimentare La Sociale ha deciso di devolvere l'equivalente della spesa per la pranzo di Natale di euro 3.300,00 alla Caritas, per dare un contributo concreto a chi ne ha bisogno. Una decisione legata all' emergenza sanitaria che ha portato l'azienda a non organizzare il tradizionale pranzo di Natale tra i dipendenti, colleghi di lavoro e familiari.

