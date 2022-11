SOLIDARIETÀ La solidarietà di San Marino: dalla scuola materna di Fiorentino a quella marchigiana di Cantiano Comune tra i più colpiti dall'alluvione delle Marche di settembre

Una sorta di Natale anticipato. Ai bambini della scuola materna di Cantiano arrivano dei pacchi regalo speciali, contenenti materiale didattico donato loro dalla scuola materna di Fiorentino. L'idea di portare questo piccolo aiuto alle famiglie del Comune marchigiano colpito a metà settembre da un'alluvione è nata dal padre di uno degli alunni sammarinesi ed è stata subito accolta e condivisa dagli altri genitori e dalla scuola.

E sono stati proprio i bambini a impacchettare i regali. "Siamo felicissimi di poter in questo modo abbracciare i bambini di Cantiano e le loro maestre - commenta Patrizia Buonaguro, coordinatrice della Scuola dell'Infanzia di Fiorentino 'Il Vecchio pozzo' -. E' un piccolo aiuto per colorare le loro giornate. E poi abbiamo pensato di far loro conoscere la nostra Repubblica con un cartellone e una lettera".

"Doveroso da parte della giunta di Castello contribuire e sostenere questa lodevole iniziativa - afferma Marina Tabarrini della giunta di Castello di Fiorentino -. Ringraziamo i genitori che sono stati promotori dell'iniziativa e le insegnanti che l'hanno sostenuta fin da subito. Pensiamo anche che siano messaggi di solidarietà fondamentali per la crescita dei bambini".

Un gesto di vicinanza che arriva ai bambini di Cantiano, molti dei quali hanno vissuto in prima persona la tragedia dell'alluvione. Con loro i genitori, che vengono così sollevati almeno dalla spesa del materiale scolastico. I bambini hanno apprezzato molto il regalo e hanno ricambiato: "Anche noi - racconta Stefania Camborata, maestra della scuola materna Cantiano - abbiamo fatto un regalino per i nostri amici. Abbiamo fatto un cartellone con l'omino della pioggia, che il giorno dell'alluvione purtroppo si è addormentato e ci ha fatto un bello scherzetto.

I bambini hanno disegnato i posti di Cantiano, alcuni distrutti dall'alluvione, le cose tipiche come le amarene. Voleva essere un ringraziamento per questo bellissimo gesto che hanno fatto nei nostri confronti".

"Sarebbe bello continuare questo gemellaggio con la scuola di San Marino - conclude la maestra - e magari con i genitori organizzare una gita per andare a trovarli".

Nel video le interviste a Patrizia Buonaguro (coordinatrice Scuola Infanzia Fiorentino 'Il Vecchio pozzo'), Marina Tabarrini (giunta di Castello Fiorentino) e Stefania Camborata (maestra scuola materna Cantiano)

