La Sottomontana chiude al traffico dal 18 al 20 marzo

La Strada Sottomontana, a Borgo Maggiore, sarà chiusa al traffico per consentire lavori di manutenzione sulla rupe del Monte Titano. La strada resterà interdetta a veicoli e pedoni, con divieto di sosta, dalle 8:30 di mercoledì 18 marzo alle 16:00 di venerdì 20 marzo. La chiusura riguarda il tratto compreso tra il civico 8, in zona ristorante La Rupe, e la rotatoria con Strada Quinta Gualdaria, in direzione Murata.

Il provvedimento, disposto con ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni su richiesta dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, è necessario per effettuare lo svuotamento delle reti paramassi installate lungo la rupe del Titano. I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto. L’AASLP, in una nota, si scusa con i cittadini per eventuali disagi.







