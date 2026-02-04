LA PROPOSTA DI LEGGE La Spagna, dopo Australia e Francia, vuole vietare i social ai minori di 16 anni L'ha confermato il primo ministro Pedro Sánchez intervenendo al World Governments Summit di Dubai. Ha definito i social un “Far West digitale” in cui i più giovani sono esposti a disinformazione, pornografia e discorsi d’odio

La Spagna, dopo Australia e Francia, vuole vietare i social ai minori di 16 anni.

Vietare l’accesso ai social network agli adolescenti non è più un tabù politico: negli ultimi mesi è diventato uno dei temi centrali nel dibattito dei paesi occidentali. L'ultimo caso in questo senso riguarda il governo spagnolo, che ha presentato una proposta di legge che punta a vietare l’accesso ai social ai minori di 16 anni, con quella che sarebbe una delle misure più restrittive finora discusse in Europa.

Il progetto è stato illustrato dal primo ministro Pedro Sánchez durante il World Governments Summit di Dubai, dove ha definito i social un “Far West digitale” in cui i più giovani sono esposti a disinformazione, pornografia e discorsi d’odio. Secondo il testo, che dovrà ora essere esaminato dal Parlamento, le piattaforme saranno obbligate a introdurre sistemi di verifica dell’età più efficaci per impedire l’iscrizione e l’uso dei social agli under 16. La proposta prevede anche una maggiore responsabilità legale per i vertici delle aziende tecnologiche in caso di diffusione di contenuti illegali o dannosi.

La misura ha già attirato attenzione e critiche a livello internazionale: Elon Musk ha definito Sánchez un “tiranno totalitario” in un post su X, contribuendo ad accendere il dibattito pubblico. La proposta spagnola non arriva però all’improvviso. Nel dicembre 2025 l’Australia ha approvato una legge che vieta i social ai minori di 16 anni, presentando il problema soprattutto come una questione di salute pubblica. Poco dopo è intervenuta anche la Francia, con il divieto di accesso sotto i 15 anni senza il consenso dei genitori.

Anche Grecia, Regno Unito e altri governi europei stanno discutendo restrizioni simili. I sostenitori della legge, tra cui organizzazioni per la tutela dell’infanzia, sottolineano che limitare l’accesso ai social può aiutare a prevenire dipendenza, ansia e rischi legati all’esposizione precoce ai contenuti digitali. I critici, invece, avvertono che un divieto così netto potrebbe risultare difficile da applicare e sollevare questioni di libertà di espressione e controllo dei genitori.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: