RIEVOCAZIONE STORICA La storia che si ripete, rievocata a Lesignano la trebbiatura del grano dello scorso secolo Protagonista della giornata una trebbiatrice prodotta negli anni '40 del '900 in Cecoslovacchia

Quella che vedete in azione è una trebbiatrice di fine anni ‘40, prodotta nella vecchia Repubblica Cecoslovacca. È lei la grande protagonista della rievocazione storica che ogni anno, dal 2008, un gruppo di agricoltori sammarinesi porta avanti nei campi che circondano il Podere Lesignano.

Una giornata che vuole mantenere saldi i legami con la San Marino dello scorso secolo, in cui il periodo della raccolta del grano corrispondeva a una delle feste più sentite.

Maurizio Maiani è il possessore dell’antica trebbiatrice che ogni anno rispolvera per la rievocazione ed è lui che nel servizio ce ne ha spiegato il funzionamento, ancora legato alla manualità e alle capacità degli agricoltori.

La stagione 2023 era partita con forti timori per gli effetti dell’alluvione, ma Luciano Ugolini ha chiarito come in realtà non ci siano state conseguenze negative per la raccolta del grano.

