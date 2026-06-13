La storia di Denis: dall'Uganda agli USA con una laurea grazie a una sostenitrice sammarinese di AVSI

Denis è nato in Uganda, subito dopo la sanguinosa guerra civile. Viveva in condizioni di povertà assoluta, senza la possibilità di dare vita ai propri sogni, fino a che ha incontrato l'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. In particolare, la sammarinese Daniela, che tramite AVSI e il progetto di sostegno a distanza, ha finanziato gli studi di Denis e gli ha permesso di nutrirsi, curarsi e prendere il diploma.

Il primo abbraccio tra i due è avvenuto a Kampala, quando lui aveva 16 anni, e Daniela non ha mai smesso di sostenerlo.

“Daniela ha deciso di prendersi cura di me, mi ha permesso di andare a scuola e le sarò per sempre grato, a lei e ad AVSI. Ho fatto le elementari, le medie e le superiori. Dopo sono andato all'università, ho studiato telecomunicazioni in Uganda, e poi sono riuscito a trasferirmi negli Stati Uniti, in California, per un diploma di specializzazione.

Adesso lavoro come tecnico per Microsoft in Arizona”. AVSI fa un lavoro meraviglioso in Uganda, e spero che possano continuare ad aiutare le persone come hanno fatto con me, io sono testimone di quello che AVSI riesce a fare ogni giorno. Sono veramente grato”, ha dichiarato Denis Waswa.

Adesso Denis ha una sua famiglia, una moglie e 4 figli. E si emoziona quando racconta il suo percorso, da bambino indifeso, affamato e solo, ad adulto consapevole, padre, marito e lavoratore in un paese straniero. Tutto grazie al lavoro di AVSI, che con la Fondazione sostiene oltre 20mila bambini in tutto il mondo, 80 dei quali aiutati da sammarinesi.

"Attraverso il sostegno a distanza si crea una relazione, che non è solamente una relazione tra chi decide di donare e il bambino e il ragazzo che viene sostenuto, che però fa sì che questa relazione diventi una donazione, non ad un altro ma ad un 'tu', ad una persona ben precisa. Io invito tutti a dedicare una parte delle loro risorse a sostenere questi progetti con una piccola somma mensile visitando il sito www.avsi.org. È possibile accedere al sostegno a distanza e quindi aiutare bambini e persone in condizioni di fragilità a realizzare un sogno come quello di Denis", l'invito della Presidente di AVSI San Marino, Alessandra Greco.